Міського голову Рахова оголосили в розшук

Медвідь має статус особи, що переховується від слідства.

Міністерство внутрішніх справ розшукує міського голову міста Рахова, якого підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем і підробці офіційних документів – ст.191 ч.4 та ст.366 ч.1. Про це йдеться на сайті МВС, інформує ZN.ua.

Міського голову Рахова оголосили в розшук
© Слуга народа

Зокрема, Віктор Медвідь має статус особи, що переховується від слідства, з 21 липня.

Крім того, заступника мера підозрюють у привласненні 2,2 млн грн грантових коштів, які виділили на будівництво реабілітаційно-оздоровчого центру на Закарпатті.

Віктор Медвідь був обраний міським головою Рахова на виборах у жовтні 2015 року. Вже в 2020 році він успішно балотувався від «Слуги народу».


Оксана Лебедина, ZN.ua





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