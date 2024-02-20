Поблизу Одеси підірвали авто УДА. За інформацію про злочинців оголосили нагороду

Увечері 19 лютого в Одеському районі підірвався автомобіль, в якому знаходилися чоловік і жінка. Постраждалих госпіталізували в лікарню з численними травмами. За інформацію про причетних до злочину оголосили грошову винагороду, інформує ZN.ua .

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Подія сталася у селі Гвардійське, повідомили у пресслужбі обласної поліції. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом замаху на умисне вбивство. Злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув’язненням.

Як зазначили в Українській добровольчій армії, вибух стався поблизу одного з військових об’єктів у передмісті Одеси, а підірваному автомобілі були Альберт та Наталя Кручиніни.

Командування УДА розцінює злочин як теpоpиcтичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп.

«Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також людей, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців, зв?язатися з командуванням УДА. Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ», ? зазначили представники УДА на Facebook.

У коментарях до допису громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко також зазначив, що готовий надати від себе ще 10 000 доларів за інформацію про причетних до злочину.