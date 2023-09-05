Данілов порівняв твердість Заходу у боротьбі з автократіями із яйцями пашот

Секретар РНБО запитав, як взагалі на Заході можуть припускати, що Україна розмовлятиме з Путіним

Секретар РНБО України Олексій Данілов порівняв твердість політики західних партнерів щодо президента РФ Владіміра Путіна та інших автократій із яйцями пашот, а також розкритикував регулярні закликів до переговорів. Про це він сказав, виступаючи на Київському безпековому форумі 5 вересня, інформує ZN.ua .

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«Наш народ буде боротися за нашу незалежність стільки, скільки буде потрібно. Якщо хтось вважає, що ми будемо здаватися, що ми будемо якось йти на поступки заради того, щоб людина, яка на сьогодні вже вбила 500 наших дітей, мала сісти з нами за стіл перемовин, то у мене просто питання: «Як ви взагалі з ним можете розмовляти?» Людина, яка вбила 500 дітей в 21 сторіччі має сидіти за гратами, а ви кажете, що з нею треба вести перемовини? Про якісь коридори? Про якісь добрива? Ви про що розмовляєте?», – запитав Данілов.

На його думку, західні демократії сприяли тому, що путінське вторгнення у 2022 році стало можливим.

«Ви у такий спосіб своїми пашотовими яйцями заведете до того, що автократичні режими захоплять владу у всьому світі. Ця мерзота [Путін] знаходиться при владі, завдяки Заходу, вже 23 рік. Коли він робив все, що не вписувалося у демократичні рамки, йому давали можливість багатіти. І зараз ця річ повертається проти нашого вільного народу», – заявив секретар СНБО.

Нагадаємо, Данілов у серпні, коментуючи заяви західних політиків про необхідність проведення виборів в Україні, сказав, що вони можливі лише після завершення війни.

«Ми будемо діяти за законом нашої країни, за нашою Конституцією і будемо визначати, коли нам проводити вибори, відповідно до нашого законодавства, а не згідно з бажанням тих чи інших поважних наших партнерів, які вважають, що ми можемо порушувати наші закони», сказав Данілов.