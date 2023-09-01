Найближчим часом у декого буде палати — Данілов про українські розробки зброї

Секретар РНБО не уточнив, про які саме зразки озброєння йдеться.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що загарбники періодично вже відчувають на собі роботу української далекобійної зброї. Про це він сказав у ефірі телемарафону “Єдині новини”, інформує ZN.ua .

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“Окупанти періодично відчувають роботу української далекобійної зброї. Україна не воює з пересічними громадянами Росії. На сьогодні можна сказати, що ми маємо результат... Повірте, що найближчим часом у декого буде палати, і палати буде в прямому сенсі цього слова”, - сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, українська зброя застосовується виключно по військових об'єктах згідно з усіма нормативно-правовими міжнародними правилами. Україна не атакує дитсадки, лікарні чи інші цивільні об'єкти, підкреслив він.

Данілов нагадав, що перший указ Президента щодо ракетної програми був виданий 1 березня 2020 року, відповідно, у січні – лютому 2020 року готувалося рішення РНБО з цього приводу.

За його словами, розробка далекобійної зброї – це дуже складний процес і складна техніка. "Для того, щоб вона була сучасна і давала відстань у тисячі кілометрів, – це потужна робота великих колективів", - додав секретар Радбезу.

Він поінформував, що виробництво далекобійної зброї триває, і дальність у 700 кілометрів – це не крайні її обмеження.