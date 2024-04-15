Один із найсильніших союзників Москви на Балканах закуповує все більше європейської зброї — FT

Сербія купуватиме французькі винищувачі, щоб відмовитись від російських МІГ-29.

© EPA-EFE/LUDOVIC MARIN

Сербія підпише з Францією найбільшу у своїй сучасній історії угоду на постачання зброї. Війна Росії в Україні спонукає одного з найближчих союзників Москви диверсифікувати свої закупівлі озброєнь й відмовлятись від російської зброї. Белград планує замовити дюжину французьких винищувачів Rafale у Dassault Aviation на суму 3 мільярди євро, що знаменує собою довгострокове зобов'язання перед Заходом після десятиліть залежності від російських літаків, пише Financial Times, інформує ZN.ua .

На початку повномасштабної війни президент Сербії Александр Вучич розчарував європейські столиці, відмовившись приєднатися до західних санкцій проти режиму Владіміра Путіна і зберігши Сербію відкритою для російського бізнесу. Але в міру посилення тиску з боку Європи й США Вучич почав дозволяти постачання боєприпасів сербського виробництва в Україну і закуповувати західну зброю на додачу до китайських і російських систем, які зараз використовуються сербськими збройними силами.

"Очікується, що контракт буде підписано в найближчі два місяці й в присутності президента Франції. Ми сповнені рішучості придбати нові літаки, які значно підвищать наші бойові можливості", — заявив Вучич минулого тижня в Парижі після зустрічі з Макроном.

Представник сербського оборонного відомства повідомив Financial Times, що угода "узгоджена більш ніж на 90%", але обидві сторони ще мають домовитися про фінансові умови. Макрон та Вучич також обговорили роль колишньої югославської країни в європейському виробництві боєприпасів.

Сербія, в якій радянські винищувачі МіГ-29 добігають кінця свого терміну експлуатації в наступному десятилітті, прагне забезпечити безперервну бойову готовність своїх військово-повітряних сил. Сусідня Хорватія, член ЄС і НАТО, яку сербські збройні сили вважають еталоном, також замовила у Франції 12 літаків Rafale у 2021 році, хоча ці літаки вже були у використанні й коштують лише 1 мільярд євро.