Один із найсильніших союзників Москви на Балканах закуповує все більше європейської зброї — FT

Сербія купуватиме французькі винищувачі, щоб відмовитись від російських МІГ-29.

Один із найсильніших союзників Москви на Балканах закуповує все більше європейської зброї — FT
© EPA-EFE/LUDOVIC MARIN

Сербія підпише з Францією найбільшу у своїй сучасній історії угоду на постачання зброї. Війна Росії в Україні спонукає одного з найближчих союзників Москви диверсифікувати свої закупівлі озброєнь й відмовлятись від російської зброї. Белград планує замовити дюжину французьких винищувачів Rafale у Dassault Aviation на суму 3 мільярди євро, що знаменує собою довгострокове зобов'язання перед Заходом після десятиліть залежності від російських літаків, пише Financial Times, інформує ZN.ua.

На початку повномасштабної війни президент Сербії Александр Вучич розчарував європейські столиці, відмовившись приєднатися до західних санкцій проти режиму Владіміра Путіна і зберігши Сербію відкритою для російського бізнесу. Але в міру посилення тиску з боку Європи й США Вучич почав дозволяти постачання боєприпасів сербського виробництва в Україну і закуповувати західну зброю на додачу до китайських і російських систем, які зараз використовуються сербськими збройними силами.

"Очікується, що контракт буде підписано в найближчі два місяці й в присутності президента Франції. Ми сповнені рішучості придбати нові літаки, які значно підвищать наші бойові можливості", — заявив Вучич минулого тижня в Парижі після зустрічі з Макроном.

Представник сербського оборонного відомства повідомив Financial Times, що угода "узгоджена більш ніж на 90%", але обидві сторони ще мають домовитися про фінансові умови. Макрон та Вучич також обговорили роль колишньої югославської країни в європейському виробництві боєприпасів.

Сербія, в якій радянські винищувачі МіГ-29 добігають кінця свого терміну експлуатації в наступному десятилітті, прагне забезпечити безперервну бойову готовність своїх військово-повітряних сил. Сусідня Хорватія, член ЄС і НАТО, яку сербські збройні сили вважають еталоном, також замовила у Франції 12 літаків Rafale у 2021 році, хоча ці літаки вже були у використанні й коштують лише 1 мільярд євро.


Єва Федорів, ZN.ua





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