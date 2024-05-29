Аналітик Defense Express заявив, що армія РФ буде намагатися просуватися, створюючи умови для наближення до Харкова

У районі Вовчанська та Липців просування окупантів нині зупинено.

На півночі Харківської області нині, ймовірно, триває перегрупування військ РФ, розповів у коментарі "Еспресо" аналітик Defense Express Сергій Згурець, інформує ZN.ua.

"Армія РФ продовжить спроби просуватися на цьому напрямку, створюючи умови для наближення до Харкова. Сил для захоплення міста в неї недостатньо. Але в будь-якому разі підходи, пов\'язані з відволіканням українських сил і резервів з інших напрямків, є на меті у противника", - наголосив він.

DeepStateMAP

За його словами, російські війська будуть і далі здійснювати штурмові дії на напрямку Липці та Вовчанська. ЗСУ в цьому районі зупинили просування окупантів. Українське командування перекинуло на цей напрямок додаткові сили.


Анна Конюченко, ZN.ua





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Аналітик Defense Express заявив, що армія РФ буде намагатися просуватися, створюючи умови для наближення до ХарковаАналітик Defense Express заявив, що армія РФ буде намагатися просуватися, створюючи умови для наближення до Харкова
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