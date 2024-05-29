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2024-05-29
Аналітик Defense Express заявив, що армія РФ буде намагатися просуватися, створюючи умови для наближення до Харкова
У районі Вовчанська та Липців просування окупантів нині зупинено.
На півночі Харківської області нині, ймовірно, триває перегрупування військ РФ, розповів у коментарі
"Армія РФ продовжить спроби просуватися на цьому напрямку, створюючи умови для наближення до Харкова. Сил для захоплення міста в неї недостатньо. Але в будь-якому разі підходи, пов\'язані з відволіканням українських сил і резервів з інших напрямків, є на меті у противника", - наголосив він.
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За його словами, російські війська будуть і далі здійснювати штурмові дії на напрямку Липці та Вовчанська. ЗСУ в цьому районі зупинили просування окупантів. Українське командування перекинуло на цей напрямок додаткові сили.
Анна Конюченко, ZN.ua