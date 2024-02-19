Армія США використовує власний бюджет для підтримки ЗСУ – скільки залишилось грошей

Якщо Конгрес не ухвалить новий бюджет для України, підтримка завершиться в травні

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Оскільки фінансування України в Конгресі має невизначене майбутнє, армія США сплачує рахунки зі свого бюджету на сотні мільйонів доларів, щоб підтримати українську армію. Це відбувається вже декілька місяців, повідомляє CNN, інформує ZN.ua .

Скільки вистачить ресурсів для підтримки України без рішення Конгресу

З жовтня 2023 року, тобто з початку нового американського фінансового року, армія США витратила понад 430 мільйонів доларів на навчання українських військових, транспортування обладнання та інші заходи щодо стримування Росії.

У новому бюджеті кошти передбачені не лише для підтримки України, але і для фінансування заходів з посилення оборони Польщі та для дій щодо американських військ в Європі та Африці.

Якщо Конгрес не схвалить нове фінансування для України протягом кількох місяців, до кінця травня в бюджеті армії можуть вичерпатись кошти, які можна спрямувати Україні.