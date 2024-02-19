Армія США використовує власний бюджет для підтримки ЗСУ – скільки залишилось грошей

Якщо Конгрес не ухвалить новий бюджет для України, підтримка завершиться в травні

Армія США використовує власний бюджет для підтримки ЗСУ – скільки залишилось грошей
© pixabay.com

Оскільки фінансування України в Конгресі має невизначене майбутнє, армія США сплачує рахунки зі свого бюджету на сотні мільйонів доларів, щоб підтримати українську армію. Це відбувається вже декілька місяців, повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

Скільки вистачить ресурсів для підтримки України без рішення Конгресу

З жовтня 2023 року, тобто з початку нового американського фінансового року, армія США витратила понад 430 мільйонів доларів на навчання українських військових, транспортування обладнання та інші заходи щодо стримування Росії.

У новому бюджеті кошти передбачені не лише для підтримки України, але і для фінансування заходів з посилення оборони Польщі та для дій щодо американських військ в Європі та Африці.

Якщо Конгрес не схвалить нове фінансування для України протягом кількох місяців, до кінця травня в бюджеті армії можуть вичерпатись кошти, які можна спрямувати Україні.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Конгрес США ухвалити пакет допомоги для України, який зіштовхнувся з опором у Палаті представників. «Я хотів би, щоб ви розглядали це як наше спільне звернення до Палати представників Сполучених Штатів і особисто до спікера Майка Джонсона з проханням поставити пакет допомоги на голосування в Палаті представників. Це дуже важливе рішення, яке вплине на довіру до Америки в усьому світі», – сказав Сікорський під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном/


Віктор Голобородько, ZN.ua





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