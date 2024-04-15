Генерал запасу ЦАХАЛ оцінив у скільки Ізраїлю обійшлося відбити іранську атаку

Відбити атаку коштує вдесятеро дорожче, ніж вона обійшлася Ірану, вважає Рам Амінах

Відбиття масованої атаки Ірану із застосуванням сотень безпілотників та балістичних ракет обійшлося Ізраїлю у 4-5 мільярдів шекелів (1-1,3 млрд доларів). Такі дані називав генерал запасу ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю) й фінансовий радник колишнього начальника штабу Рам Амінах в ефірі Ynet Studio, інформує ZN.ua .

За його словами іранські БПЛА збивалися, в основному авіацією, а для знищення балістичних ракет потрібно було використовувати ракети Arrow (використання однієї Амінах оцінив у 3,5 млн доларів).

За його словами, собівартість відбиття атаки для Ізраїлю перевищує витрати Ірану на її організацію вдесятеро. При цьому чистий бюджет ЦАХАЛ у 2023 році становив 60 мільярдів нових шекелів. Амінах зазначив, що ці суми необхідно знати, щоб розуміти здатність Ізраїлю захищатися від наступних подібних масованих атак, які виснажують ППО більш дешевою зброєю.

Нагадаємо, масована атака Ірану на Ізраїль сталася у ніч на 14 квітня. Раніше Ynet із посиланням на офіційних осіб Ізраїлю повідомило, що 99% дронів і ракет, запущених Іраном у бік Ізраїлю, були перехоплені.