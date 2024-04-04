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2024-04-04
Масована атака Харкова: знеструмлено ядерну установку "Джерело нейтронів"
Нині установка живиться від генераторів.
Унаслідок масованої атаки дронів-камікадзе в ніч на четвер, 4 квітня, Харкова ядерна установка "Джерело нейтронів" втратила зовнішнє електропостачання, інформує
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Після знеструмлення на установці спрацювала система аварійного енергозабезпечення, включивши в роботу аварійні дизель-генератори. За інформацією Держатомрегулювання, на майданчику радіаційна ситуація залишається в межах норми.
"Джерело нейтронів" призначене для виробництва медичних радіоізотопів та проведення наукових та прикладних досліджень у галузі радіаційного матеріалознавства, ядерної фізики, хімії, біології.
Анна Конюченко, ZN.ua