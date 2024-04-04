Масована атака Харкова: знеструмлено ядерну установку "Джерело нейтронів"

Нині установка живиться від генераторів.

Унаслідок масованої атаки дронів-камікадзе в ніч на четвер, 4 квітня, Харкова ядерна установка "Джерело нейтронів" втратила зовнішнє електропостачання, інформує пресслужба Держінспекції ядерного регулювання України, інформує ZN.ua .

© Суспільне мовлення

Після знеструмлення на установці спрацювала система аварійного енергозабезпечення, включивши в роботу аварійні дизель-генератори. За інформацією Держатомрегулювання, на майданчику радіаційна ситуація залишається в межах норми.

"Джерело нейтронів" призначене для виробництва медичних радіоізотопів та проведення наукових та прикладних досліджень у галузі радіаційного матеріалознавства, ядерної фізики, хімії, біології.