Атака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідка

Малоймовірно, що БПЛА типу коптер міг подолати понад 600 км від кордону України.

Успішна атака безпілотника на авіабазу Сольци в Новгородській області РФ 19 серпня ставить під сумнів здатність Росії захищати стратегічні об'єкти в глибині країни, зазначають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua .

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Експерти зазначають, що середній бомбардувальник Ту-22М3 BACKFIRE дальньої авіації Росії був знищений за 650 км від кордону з Україною. При цьому Міністерство оборони Росії заявило, що відповідальність за атаку несе безпілотний літальний апарат типу коптер.

“Якщо це правда, то це додає ваги оцінці, що деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти здійснюються з території Росії. Малоймовірно, що коптерні БПЛА мають достатній радіус дії, щоб досягти об'єкта "Сольци-2" з-за меж Росії”, - вказують аналітики.