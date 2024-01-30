Росіяни направили додаткові сили росгвардії на тимчасово окуповані території: готують вибори Путіна

Вони мають гарантувати безпеку колаборантам.

В ході підготовки до “виборів” на тимчасово окупованих територіях росіяни направили в захоплені регіони додаткові сили росгвардії, повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

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Поліцаї мають забезпечити безпеку колаборантам з “виборчих дільниць”, а також для обходу українців під час “волевиявлення”. Росіянам важливо малювати явку на “виборах”, тому вони дозволили голосувати за місцем проживання. Таким чином, поліцаї будуть займатись примусом українців голосувати за російського диктатора Владіміра Путіна, а також охороняти зрадників, інформує ЦНС.