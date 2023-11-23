Росіяни завезли на захоплені території працівників із РФ для ремонту військової техніки

Війська РФ активізували наступальні дії на сході та зазнають значних втрат.

На тимчасово окуповані території російські війська завезли нову партію робітників із РФ для ремонту пошкодженої техніки, інформує Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

Росіяни завезли на захоплені території працівників із РФ для ремонту військової техніки
© Командування десантно-штурмових військ ЗСУ/Facebook

"Техніку, після враження ЗСУ, росіяни ремонтують на захоплених ангарах підприємств на тимчасово окупованих територіях. Проте в регіонах дефіцит робочої сили, адже місцеві або залишили тимчасово окуповані території, або відмовляються співпрацювати, або мобілізовані ворогом", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що ангари перевантажені й окупантам не вистачає працівників для ремонту техніки, тому на ТОТ прибули нові гастарбайтери.


Анна Конюченко, ZN.ua





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