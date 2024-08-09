У машинах багато трупів: з'явилися відео знищеної російської військової колони у Курській області

У ніч на 9 серпня в Курській області РФ у селі Октябрьское, розташованому за 8 км від Рильська, було знищено російську військову колону.

У мережі публікують відео, зняті вночі та вранці.

Колону знищили на трасі, яка до війни з'єднувала український Глухів та Курськ і проходить через Рильськ та Льгов. Місце удару знаходиться за 30 км від кордону та за 20 км до селища Кореневе, де йдуть бої.

"13 тентованих військових Уралів і КАМАЗів з піхотою. Багато загиблих, частина машин згоріла до тла. Схоже, що вся колона везла піхоту. Вони були зі зброєю, по взводу на машину швидше за все. 3-4 роти - цілий батальйон знищено. Судячи з виду колони, загинули приблизно половина. Це один із найкривавіших і наймасовіших ударів (швидше за все HIMARS) за всю війну”, - зазначив український аналітик Євген Істребін.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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