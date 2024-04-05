Пентагон: Ми не надаємо Україні жодної військової допомоги для використання на території РФ
"Допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вона могла захистити та повернути свою суверенну територію".
Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Вашингтон не надає Києву засобів, які б могли наносити удари по території РФ. Про це
"Допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вона могла захистити та повернути свою суверенну територію. Ми не надаємо жодної допомоги для використання поза цими межами", – зазначив Райдер.
Речник американського Міноборони порадив звертатися до української сторони для отримання коментарів щодо операцій ЗСУ
"Звісно, наша увага зосереджена на тому, щоб вони могли захистити себе", – наголосив він.
Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що позиція Вашингтона стосовно ударів по об’єктам за межами території України не змінилася.
Коментуючи питання, чи контактувала американська сторона з Києвом після того, як напередодні знову був завдано удар по черговому російському НПЗ в Самарі, речник Держдепу відмовився коментувати будь-яку дипломатичну взаємодію.