Пентагон: Ми не надаємо Україні жодної військової допомоги для використання на території РФ

"Допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вона могла захистити та повернути свою суверенну територію".

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Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Вашингтон не надає Києву засобів, які б могли наносити удари по території РФ . Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

"Допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вона могла захистити та повернути свою суверенну територію. Ми не надаємо жодної допомоги для використання поза цими межами", – зазначив Райдер.

Речник американського Міноборони порадив звертатися до української сторони для отримання коментарів щодо операцій ЗСУ

"Звісно, наша увага зосереджена на тому, щоб вони могли захистити себе", – наголосив він.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що позиція Вашингтона стосовно ударів по об’єктам за межами території України не змінилася.

Коментуючи питання, чи контактувала американська сторона з Києвом після того, як напередодні знову був завдано удар по черговому російському НПЗ в Самарі, речник Держдепу відмовився коментувати будь-яку дипломатичну взаємодію.