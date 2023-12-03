Влада РФ завезла на окуповані території України понад 100 тисяч мігрантів з Центральної Азії

Мета агресора - покращити контрольованість регіону.

Через активність російської влади, яка продовжує завозити мігрантів з країн Центральної Азії на тимчасово окуповані території України, кількість таких переселенців вже перевищила сто тисяч. Про це повідомив Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

Влада РФ завезла на окуповані території України понад 100 тисяч мігрантів з Центральної Азії
© Комсомольская правда

"Ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях. В межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на ТОТ мігрантів з Центральної Азії. Їх загальна кількість на ТОТ вже перевищила 100 тисяч осіб. Більшість з них працює на будівництві, але надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такий масовий заїзд мігрантів уже спровокував погіршення криміногенної ситуації в окупованих регіонах і призвів до створення етнічних злочинних угруповань.

"За допомогою ОЗГ росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить", – наголошують аналітики.


Олена Середа, ZN.ua





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