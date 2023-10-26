Макрон вважає, що "масована" наземна операція Ізраїлю була б "помилкою"

Лідер Франції озвучив два аргументи проти цього.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що масштабна наземна операція Армії оборони Ізраїлю на території Сектору Гази проти терористів ХАМАС була б “помилкою”, пише Le Figaro з посилання на його слова в Єгипті, інформує ZN.ua .

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“Якщо це масоване вторгнення, яке ставить під загрозу життя цивільного населення, то я вважаю, що це помилка … і для Ізраїлю, тому що це навряд чи захистить його в довгостроковій перспективі, і оскільки це не сумісно з повагою до мирного населення, міжнародного гуманітарного права і навіть правил ведення війни”, – сказав політик.

Макрон також наголосив, що Франція наразі не має жодних планів щодо відправки своїх військових у Сектор Гази.