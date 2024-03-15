Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та не ініціюватимемо жодної ескалації – Макрон

"Ми будемо робити все необхідне стільки, скільки потрібно, щоб Росія не змогла виграти цю війну".

Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та не ініціюватимемо жодної ескалації – Макрон
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Президент Франції Еммануель Макрон, у межах зустрічі з прем’єр-мінстром Польщі Дональдом Туском та федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом запевнив, що відправка військ на територію України не дорівнює ініціюванню ескалації, інформує ZN.ua.

"Ми будемо робити все необхідне стільки, скільки потрібно, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ, скільки знадобиться, і, як і з першого дня, не ініціюватимемо жодної ескалації", – зазначив французький лідер.

Макрон наголосив на "жорсткій рішучості" західних союзників у допомозі Україні.

Він також додав, що це передбачає єдність, "тому ми ухвалили рішення щодо кількох ініціатив і, діятимемо утрьох над дуже конкретними речами".

Нагадаємо, російський диктатор Владімір Путін вкотре погрожує Заходу застосуванням ядерної зброї, якщо НАТО відправить свої війська в Україну. На це відреагував французький президент Еммануель Макрон. Під час інтерв'ю тамтешнім ЗМІ він застеріг, що, наприклад, його країні погрожувати так недоречно, адже вона також має зброю масового знищення.

Макрон нагадав, що вже кілька місяців не розмовляв з керівником Кремля. Він пояснив, що цей діалог відбувався лише тоді, коли він був необхідний.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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