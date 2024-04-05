Міністр закордонних справ Норвегії припустив введення військ в Україну у "дуже довгостроковій" перспективі
За його словами, НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки.
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що у довгостроковій перспективі розміщення західних військ на території України – можливий сценарій. Про це він
За його словами, ті розмови, які велися на тему потенційного відправлення західних військ в Україну, були насправді не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку, навчання, радників тощо.
"Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати", – зазначив Ейде.
Глава дипломатії Норвегії наголосив, що НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки.
"Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми бачити не хочемо", – додав він.
Раніше міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявляв, що союзники мають пришвидшити надання допомоги Києву і робити це стільки, скільки буде потрібно.
Глава норвезького МЗС також додав, що лунає багато гарних слів, але недостатньо реальної підтримки. Та додав, що навіть якщо Конгрес США не ухвалить допомогу, НАТО збереже достатній рівень підтримки України.