Міністр закордонних справ Норвегії припустив введення військ в Україну у "дуже довгостроковій" перспективі

За його словами, НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки.

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Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що у довгостроковій перспективі розміщення західних військ на території України – можливий сценарій. Про це він розповів у інтерв’ю для Європейської правди, інформує ZN.ua .

За його словами, ті розмови, які велися на тему потенційного відправлення західних військ в Україну, були насправді не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку, навчання, радників тощо.

"Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати", – зазначив Ейде.

Глава дипломатії Норвегії наголосив, що НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки.

"Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми бачити не хочемо", – додав він.

Раніше міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявляв, що союзники мають пришвидшити надання допомоги Києву і робити це стільки, скільки буде потрібно.