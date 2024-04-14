Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну – Сікорський

Глава МЗС закликав розблокувати пакет американської допомоги.

Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну – Сікорський
© EPA-EFE/ALBERT ZAWADA

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив на важливості ухвалення допомоги з боку США для України та Ізраїлю. Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

Очільник польської дипломатії відзначив успішне відбиття Ізраїлем атаки, що здійснювалася з кількох напрямків.

"Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну. Найпростіший спосіб - розблокувати пакет американської допомоги для України та Ізраїлю", – додав він.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав масовану повітряну атаку на Ізраїль, запустивши безпілотники і крилаті та балістичні ракети по Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю підтвердила запуск понад 300 цілей в напрямку країни, зазначивши, що з допомогою союзників їй вдалось збити 99% цілей.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Китай і Росія обіцяють працювати разом для підтримки "стабільності ланцюга поставок" — FTКитай і Росія обіцяють працювати разом для підтримки "стабільності ланцюга поставок" — FT
Україна має план контрнаступу, але є умова — Зеленський в інтерв'ю BildУкраїна має план контрнаступу, але є умова — Зеленський в інтерв'ю Bild
Суд визнав законним звільнення з Мін'юсту Марини Прилуцької, у якої знайшли паспорт РФСуд визнав законним звільнення з Мін'юсту Марини Прилуцької, у якої знайшли паспорт РФ
Україна стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху – СікорськийУкраїна стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху – Сікорський
Росіяни "лататимуть дири" своєї армії окупантами з Далекого Сходу. Вони ще не воювали проти України — розвідкаРосіяни "лататимуть дири" своєї армії окупантами з Далекого Сходу. Вони ще не воювали проти України — розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Генерал запасу ЦАХАЛ оцінив у скільки Ізраїлю обійшлося відбити іранську атакуГенерал запасу ЦАХАЛ оцінив у скільки Ізраїлю обійшлося відбити іранську атаку
Літаки Великої Британії допомогли Ізраїлю збити кілька іранських безпілотників – СунакЛітаки Великої Британії допомогли Ізраїлю збити кілька іранських безпілотників – Сунак
Україна стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху – СікорськийУкраїна стікає кров'ю, але і Путін не досягає успіху – Сікорський
ВАКС конфіскував все майно, яке було записано на ексміністра Табачника та його матірВАКС конфіскував все майно, яке було записано на ексміністра Табачника та його матір
Міністр закордонних справ Норвегії припустив введення військ в Україну у "дуже довгостроковій" перспективіМіністр закордонних справ Норвегії припустив введення військ в Україну у "дуже довгостроковій" перспективі
Зараз союзники мають приймати сильні, конкретні рішення для зміцнення української оборони – КулебаЗараз союзники мають приймати сильні, конкретні рішення для зміцнення української оборони – Кулеба
"Гарними історіями війни не виграють" – Ландсбергіс закликав союзників посилити підтримку України"Гарними історіями війни не виграють" – Ландсбергіс закликав союзників посилити підтримку України
У Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦУ Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦ
Глава МЗС Італії: Введення військ НАТО в Україну створює ризик Третьої світової війниГлава МЗС Італії: Введення військ НАТО в Україну створює ризик Третьої світової війни
Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та не ініціюватимемо жодної ескалації – МакронМи продовжуватимемо підтримувати Україну та не ініціюватимемо жодної ескалації – Макрон
Последние новости
Подгружаем последние новости