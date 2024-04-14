Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну – Сікорський

Глава МЗС закликав розблокувати пакет американської допомоги.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив на важливості ухвалення допомоги з боку США для України та Ізраїлю. Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

Очільник польської дипломатії відзначив успішне відбиття Ізраїлем атаки, що здійснювалася з кількох напрямків.

"Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну. Найпростіший спосіб - розблокувати пакет американської допомоги для України та Ізраїлю", – додав він.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав масовану повітряну атаку на Ізраїль, запустивши безпілотники і крилаті та балістичні ракети по Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю підтвердила запуск понад 300 цілей в напрямку країни, зазначивши, що з допомогою союзників їй вдалось збити 99% цілей.