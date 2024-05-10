Міністри юстиції G7 обговорюють боротьбу з корупцією, яка послаблює оборону України

Ключове питання – ефективність використання грошей на відбудову України від країн-донорів

Міністри юстиції країн G7 – “Великої сімки” – хочуть обговорити у Венеції боротьбу з корупцією в Україні та окреслити напрями щодо спільних зусиль у боротьбі з організованою злочинністю. Дводенна зустріч присвячена зміцненню демократичних інститутів України та запобіганню будь-яким формам незаконного використання коштів, які надані на відбудову, повідомляє tagesschau.de, інформує ZN.ua .

Питання корупції є багатовимірною проблемою для України, що включає три позиції, коментує проблематику зустріч міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

Перша проблема полягає в тому, що кожен євро, який не можна застосувати для спорядження солдатів та офіцерів ЗСУ, оскільки втрачений внаслідок корупції, послаблює захист України від агресії Росії. По-друге, Україна має намір долучитись до країн Євросоюзу, тому боротьба з корупцією є однією з вимог до всіх членів ЄС,

І третя проблема – ефективність відбудови України, яка має відбутися завдяки іноземній допомозі. Країни-донори були б значно демотивовані внаслідок ймовірної втрати значної кількості цих інвестицій у відновлення внаслідок корупції.