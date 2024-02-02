Макрон: Росії не слід розраховувати на будь-яку втому з боку європейців у підтримці України

"Франція надає критично важливі можливості, які можуть мати вирішальне значення на полі бою, включаючи ракети "Скальп" для протиповітряної оборони та артилерійські системи "Цезар".

Макрон: Росії не слід розраховувати на будь-яку втому з боку європейців у підтримці України
© EPA-EFE/LUDOVIC MARIN

Президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції у Брюсселі заявив, що ухвалення одноголосного рішення про надання Україні 50 мільярдів євро надсилає сигнал Кремлю, що Європа не "втомилась". Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Ця угода надає передбачуваності нашій підтримці України через довгострокові економічні та фінансові зобов'язання. Послання чітке - Росії не слід розраховувати на будь-яку втому з боку європейців у підтримці України", – зазначив французький лідер.

За його словами, Європейська рада погодилася з тим, що Єврокомісія представлятиме щорічний звіт про реалізацію програми для України, на основі якого будуть проводити щорічні дебати.

"У разі необхідності через два роки Європейська рада може запросити Комісію представити пропозицію щодо перегляду цього механізму, зокрема, в контексті наступної багаторічної фінансової програми Європейського Союзу", – наголосив глав держави.

Щодо військової підтримки, то країни Європи беруть на себе двосторонні зобов'язання, і саме це буде однією з цілей майбутнього візиту французького лідера в Україну.

"Франція надає критично важливі можливості, які можуть мати вирішальне значення на полі бою, включаючи ракети «Скальп» для протиповітряної оборони та артилерійські системи "Цезар", – сказав Макрон.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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