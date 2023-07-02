Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю

Польща не хоче сидіти, склавши руки.

Польща проситиме НАТО про розміщення на своїй території ядерної зброї в рамках програми Nuclear Sharing, у відповідь на розташування Росією ядерної зброї на території Білорусі, інформує ZN.ua.

Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю
© Kancelaria Premiera/flickr

У зв’язку з наміром Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми просимо НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing", - повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п’ятницю, після закінчення саміту лідерів ЄС.

Однак Моравецький підкреслив, що остаточне рішення залежатиме від американських партнерів і союзників по НАТО.

"Ми заявляємо про своє бажання діяти швидко щодо цього. Ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нарощує загрози різного роду", – додав він, інформує Polsat News.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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