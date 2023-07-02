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2023-07-02
Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю
Польща не хоче сидіти, склавши руки.
Польща проситиме НАТО про розміщення на своїй території ядерної зброї в рамках програми Nuclear Sharing, у відповідь на розташування Росією ядерної зброї на території Білорусі, інформує
© Kancelaria Premiera/flickr
У зв’язку з наміром Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми просимо НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing", - повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п’ятницю, після закінчення саміту лідерів ЄС.
Однак Моравецький підкреслив, що остаточне рішення залежатиме від американських партнерів і союзників по НАТО.
"Ми заявляємо про своє бажання діяти швидко щодо цього. Ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нарощує загрози різного роду", – додав він, інформує
Оксана Лебедина, ZN.ua