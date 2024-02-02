Росія застосовує проти українців хімічну зброю часів Першої світової війни — Штупун

Гранати К-51 з хлоропікрином завдають шкоди легеням.

Росія застосовує проти українців хімічну зброю часів Першої світової війни — Штупун
© blinow61 / depositphotos.com

Російські війська, які ведуть наступ на сході України, застосовують хімічну зброю часів Першої світової війни, намагаючись витіснити київські підрозділи, що обороняються, зазначає Newsweek, інформує ZN.ua.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив 30 січня, що російські війська використовували "гранати К-51 з хлоропікрином" під час атак на позиції Києва.

Речовина є сполукою, що широко використовується в сільськогосподарській промисловості завдяки своїм антимікробним, фунгіцидним, гербіцидним та інсектицидним властивостям. Але вона також використовувалася як хімічна зброя через свою подразнюючу дію, зокрема, у Першій світовій війні.

"Противник продовжує порушувати звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами хімічного походження. П'ять таких скидань зафіксували вчора. Ймовірно, це гранати К-51 з хлоропікрином. Але кожен такий випадок розслідується окремо, робляться відповідні аналізи, і потім він передається до міжнародних інституцій", — сказав Штупун.

Він також додав, що газ особливо небезпечний, коли він потрапляє в бліндажі, та, що використання протигазів може захистити солдат, які стають жертвами російських хімічних атак.

Від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року надходили численні повідомлення про застосування російськими військами гранат з хлоропікрином К-51 проти українських позицій уздовж усієї лінії фронту.

Центри з контролю та профілактики захворювань визначили хлорпікрин як "речовину, що шкодить легеням". Ця сполука, за словами агентства, "має сильно подразнюючий запах", а її вплив може "сильно подразнювати легені, очі та шкіру". У звітах з поля бою часів Першої світової війни говориться, що солдати, які зазнали впливу хлорпікрину, часто страждали блювотою.

Ця сполука, "при застосуванні у високій концентрації в певній зоні, просочувалася в маски і викликала нестерпне подразнення очей, кашель, блювоту і запалення дихальних шляхів", згідно з даними Leavenworth Papers Збройних сил США, опублікованими у 1984 році, в яких детально описується застосування хімічної зброї під час Першої світової війни.


Fedoriv Yeva, ZN.ua





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