Росія застосовує проти українців хімічну зброю часів Першої світової війни — Штупун

Гранати К-51 з хлоропікрином завдають шкоди легеням.

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Російські війська, які ведуть наступ на сході України, застосовують хімічну зброю часів Першої світової війни, намагаючись витіснити київські підрозділи, що обороняються, зазначає Newsweek, інформує ZN.ua .

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив 30 січня, що російські війська використовували "гранати К-51 з хлоропікрином" під час атак на позиції Києва.

Речовина є сполукою, що широко використовується в сільськогосподарській промисловості завдяки своїм антимікробним, фунгіцидним, гербіцидним та інсектицидним властивостям. Але вона також використовувалася як хімічна зброя через свою подразнюючу дію, зокрема, у Першій світовій війні.

"Противник продовжує порушувати звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами хімічного походження. П'ять таких скидань зафіксували вчора. Ймовірно, це гранати К-51 з хлоропікрином. Але кожен такий випадок розслідується окремо, робляться відповідні аналізи, і потім він передається до міжнародних інституцій", — сказав Штупун.

Він також додав, що газ особливо небезпечний, коли він потрапляє в бліндажі, та, що використання протигазів може захистити солдат, які стають жертвами російських хімічних атак.

Від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року надходили численні повідомлення про застосування російськими військами гранат з хлоропікрином К-51 проти українських позицій уздовж усієї лінії фронту.

Центри з контролю та профілактики захворювань визначили хлорпікрин як "речовину, що шкодить легеням". Ця сполука, за словами агентства, "має сильно подразнюючий запах", а її вплив може "сильно подразнювати легені, очі та шкіру". У звітах з поля бою часів Першої світової війни говориться, що солдати, які зазнали впливу хлорпікрину, часто страждали блювотою.