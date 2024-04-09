Вистачить на мотопіхотну бригаду: США передали Україні захоплену іранську зброю

Ця зброя призначались для хуситів.

Уряд США передав Збройним силам України тисячі одиниць стрілецької зброї та понад 500 тисяч набоїв калібру 7,62 мм. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США у Twitter.

© Центральне командування збройних сил США (CENTCOM)/Twitter

У CENTCOM уточнили, що йдеться про понад 5 тисяч автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7. Цієї зброї достатньо, щоб укомплектувати одну окрему мотопіхотну бригаду Збройних сил України.