Вистачить на мотопіхотну бригаду: США передали Україні захоплену іранську зброю

Ця зброя призначались для хуситів.

Уряд США передав Збройним силам України тисячі одиниць стрілецької зброї та понад 500 тисяч набоїв калібру 7,62 мм. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США у Twitter.

Вистачить на мотопіхотну бригаду: США передали Україні захоплену іранську зброю
© Центральне командування збройних сил США (CENTCOM)/Twitter

У CENTCOM уточнили, що йдеться про понад 5 тисяч автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7. Цієї зброї достатньо, щоб укомплектувати одну окрему мотопіхотну бригаду Збройних сил України.

Зазначається, що ці боєприпаси були вилучені з чотирьох суден в період з 22 травня 2021 року по 15 лютого 2023 року. Боєприпаси передавалися від КВІР до хуситів в Ємені в порушення резолюції Ради безпеки ООН. Уряд США отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року


Андрій Стадник, ZN.ua





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