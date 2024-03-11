Польща підтримує перебування військ НАТО в Україні – очільник МЗС

Родославу Сікорському, ідея французького президента сподобалась

Польща підтримує перебування військ НАТО в Україні – очільник МЗС
© Ministry of Foreign Affairs/twitter.com

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що використання військ НАТО в Україні не є чимось нездійсненним. Він підтримав ідею президента Франції Еммануеля Макрона надіслати підрозділи військ Північноатлантичного альянсу в Україну. На думку Радослава Сікорського, ідея очільника Франції говорить про те що Путін має боятися, а не НАТО має боятися Путіна, інформує ZN.ua.

Свою думку Радослав Сікорський висловив на публічному заході польського парламенту де обговорювалися питання, пов'язані з діяльністю НАТО.

Очільник польського МЗС став другим політиком серед країн Євросоюзу, які підтримали ідею Еммануеля Макрона. Практично одразу президент Чехії Петр Павел Повідомив що він за пошук нових шляхів які будуть включати продовження дискусії про можливу присутність в Україні підрозділів НАТО. Чеський президент вказав, що обмежень у цьому питанні не має бути.

Зовсім іншу позицію оприлюднив практично одразу після заяви Макрона, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він повідомив, що Німеччина за жодних обставин не буде стороною у російсько-українській війні. Війська НАТО не мають бути на території України, зокрема солдати і офіцери Бундесверу Такі місії виконувати не будуть.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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