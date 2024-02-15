Польща пом'якшує вимогу репарацій від Німеччини

Варшава пропонує замінити гроші на рахунках оборонною допомогою.

Польща пом'якшує вимогу репарацій від Німеччини
© EPA-EFE/ALBERT ZAWADA

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський значно пом'якшив вимогу Варшави щодо репарацій від Німеччини і запропонував альтернативне врегулювання давньої суперечки, наприклад, інвестиції в оборону Польщі, пише Politico, інформує ZN.ua.

«Ми просимо німецький уряд скласти пакет, який переконає нашу громадськість і покаже їм: ага, німці готові вирішити це питання», — сказав Сікорський в інтерв'ю Spiegel.

Він не повторив вимогу попереднього польського уряду про виплату до 1,3 трильйона доларів компенсації за руйнування, спричинені нацистською окупацією. З такою вимогою партія «Право і справедливість» (PiS) звернулася до Берліна у 2022 році.

«Якщо Берлін хоче переказати гроші — будь ласка! Ми навіть зробимо знижку, якщо гроші надійдуть до кінця року, — сказав Сікорський, а потім додав: «Але серйозно: гроші — це складне питання під час війни і кризи».

Натомість міністр закордонних справ запропонував німецькому уряду дати «видимий знак» того, що Німеччина визнає шкоду, завдану Польщі під час окупації, наприклад створити «центр документації, центр діалогу, який визнає страждання поляків, а також меморіал».

Він додав, що може бути і інший видимий знак, наприклад, відбудова німцями однієї зі зруйнованих ними будівель у Варшаві, можливо, Саксонського палацу.

Він також припустив, що німці могли б фінансувати медичну допомогу для тих, хто вижив, або «інвестувати в обороноздатність наших країн, щоб ми разом могли захистити себе від Путіна».

«Німці мають вразливу пам'ять. Вони знають про Голокост і пам'ятають про блокаду Ленінграда і Сталінграда. Але вони забули, що вони зробили з польським цивільним населенням», — сказав Сікорський.

У вересні 2022 року Сейм Польщі ухвалив резолюцію про репарації від Німеччини, а у жовтні тодішній міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау підписав дипломатичну ноту Німеччині щодо репарацій за Другу світову війну.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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