Польща збирається подвоїти виробництво САУ Krab

Йдеться про кратне збільшення виробництва артилерії в країні.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький підписав лист про наміри профінансувати будівництво другої лінії виробництва гаубиць Krab. Про це повідомляє польське видання Wprost, інформує ZN.ua.

Польща збирається подвоїти виробництво САУ Krab
© Український мілітарний портал

Наразі відомі польські гаубиці виробляють на заводі у місті Стальова Воля. Нове підприємство з виробництва Krab планують запустити у місті Глівіце. Уряд Польщі має намір вкласти 850 мільйонів злотих.

"Ці кошти дозволять обладнати нові виробничі цехи, щоб найближчим часом, як тільки ми зможемо організувати технологічний процес, на заводі Бумар-Лабендах було вироблено близько 50 Krab", – зазначив Моравецький.

Перед цим міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про наміри виробляти в країні південнокорейську військову техніку. Йдеться про танки K2, гаубиці К9 та кілька типів бронемашин.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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