Іспанія нарощує виробництво боєприпасів через війну в Україні

Поставки плануються не тільки для ЗСУ.

Іспанські компанії-виробники боєприпасів збільшують виробництво артилерійський та малокаліберних снарядів для експорту. Про це повідомляє видання InfoDefensa, інформує ZN.ua.

Іспанія нарощує виробництво боєприпасів через війну в Україні
© EPA / Hannibal Hanschke

Через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну іспанські виробники, які є дочірніми компаніями іноземних концернів, почали отримувати інвестиційні пакети для розширення виробництва найважливіших боєприпасів для європейських країн та для України.

Іспанська компанія Expal, яка наразі належить німецькому концерну Rheinmetall, розширює виробництво артилерійських снарядів у калібрі 155-мм як для потреб країн НАТО, так і для України, яка потребує великої кількості боєприпасів.

Видання повідомляє, що наразі Expal повністю завантажена третім рамковим контрактом від Німеччини на постачання 100 тисяч артилерійських снарядів, які будуть в повному обсязі передані Україні.

Виконання замовлення розпочнеться у 2023 році, з передачею декількох десятків тисяч снарядів, інша кількість буде передана у 2024-му.

Також великий контракт був укладений і з компанією PWF в Паленсії, яка належить норвезькій Nammo, і спеціалізується на виробництві боєприпасів невеликого калібру до автоматичних гвинтівок 5.56, кулеметів 7,62-12,7, а також автоматичних гармат швейцарського виробництва GDF. Дані про замовника засекречені.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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