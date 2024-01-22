Франція профінансує виробництво лише 12 САУ Caesar для України

Іншу частину мають оплатити партнери.

Міністерство оборони Франції розкрило деталі замовлення на 78 гаубиць Caesar та анонсувало передачу авіабомб AASM Україні. Відповідну інформацію оприлюднено на офіційному сайті відомства, інформує ZN.ua .

© EPA-EFE/Henning Bagger DENMARK OUT

Повідомляється, що цього четверга, 18 січня, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню разом зі своїм українським колегою Рустемом Умеровим заснували коаліцію "Артилерія для України".

Нова ініціатива має на меті забезпечити українські Збройні сили необхідними засобами у короткостроковій та довгостроковій перспективі. В рамках проєкту планується придбати 78 артилерійських установок Caesar, що мають бути виготовлені у 2024 році.

Передбачається, що кожна з країн-учасниць коаліції зробить свій внесок у фінансування проєкту. Так, Франція використає 50 мільйонів євро зі свого Фонду підтримки України для замовлення 12 із 78 гаубиць. Виробництво ще 6 машин профінансувала Україна.

"Таким чином, залишилося профінансувати ще 60. Це заклик, з яким я звертаюся до всіх союзників у рамках нашої співпраці у форматі "Рамштайн", — сказав Себастьєн Лекорню.