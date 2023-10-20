Франція втричі наростила виробництво САУ Caesar за останній рік

Зараз потужності дозволяють продукувати шість гаубиць на місяць.

Французька оборонна компанія Nexter збільшила темпи виробництва самохідних гаубиць Caesar до шести одиниць на місяць та пропонує покращити цей показник. Про це повідомляє французьке видання Сhallenges, інформує ZN.ua .

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16 жовтня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню відвідав завод KNDS Nexter у Роані з цехів якого вийшли шість нещодавно збудованих самохідних гаубиць Caesar.

За словами міністра, завдяки переходу підприємства на “військову економіку”, цикл виготовлення самохідної гаубиці був скорочений вдвічі з 30 до 15 місяців.

Одночасно з цим річна потужність, яка історично становила дві одиниці на місяць, зросла до чотирьох САУ на місяць протягом 2022 року, а тепер сягає шести одиниць в місяць.

"Якщо замовлення виправдають себе, ми зможемо збільшити темп до восьми одиниць на місяць вже у 2024 році", — запевняє генеральний директор Nexter Ніколас Шамуссі.

У зв’язку з так званим “переходом компанії на військову економіку” підприємство заздалегідь закупило сировину на 300 млн євро, щоб уникнути можливих збоїв у постачанні, і за власні кошти, не чекаючи замовлень, запустила виробництво більше десяти гаубиць.