Франція успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету
Вона може мати дальність більше 10 000 кілометрів.
Франція провела успішний випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети M51.3. Про це повідомляє міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у своєму
"Ця розробка підтримує довіру до наших сил ядерного стримування і демонструє досконалість нашої пускової індустрії", – написав Лекорню.
Генеральний директорат з питань озброєнь Франції повідомив, що ракета була запущена в бік Атлантики з полігону в муніципалітеті Біскарроссе.
Пуск здійснювався з наземної пускової установки, зона падіння ракети знаходиться на відстані кількох сотень кілометрів від узбережжя.
М51.3 – це твердопаливна трьохступенева міжконтинентальна балістична ракета морського базування, яка є модернізацією ракети M51.
Технічні характеристики модернізованого варіанту не розкриваються, однак відомо, що попередня версія має орієнтовну дальність польоту від 8 до 10 тисяч кілометрів.