Японія та Франція розпочали перші в історії спільні військові навчання із залученням винищувачів — Kyodo

Навчання відбуваються в той час, коли Франція та інші члени НАТО розширюють оборонну співпрацю з Токіо.

Японія та Франція у четвер, 27 липня, розпочали перші в історії спільні навчання із залученням винищувачів у межах зусиль, спрямованих на зміцнення партнерства у сфері безпеки на тлі зростання військової сили Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє Kyodo.

Японія та Франція розпочали перші в історії спільні військові навчання із залученням винищувачів — Kyodo
Фото ілюстративне

Три винищувачі F-15, два винищувачі F-2 японських повітряних сил і два винищувачі Rafale французьких Повітряно-космічних сил будуть проводити навчання до суботи, 29 липня, у небі на південному заході Японії поблизу авіабази Нютабару в префектурі Міядзакі.

Винищувачі у супроводі літака-заправника і транспортного літака від кожної країни також планують пролетіти над регіоном Канто, центром якого є Токіо.

Бойові літаки Rafale прибули на базу Нютабару в середу, 26 липня, де їх зустрічали начальник штабу повітряних сил самооборони Японії Хіроакі Усікура і старші офіцери французьких збройних сил.

Навчання відбуваються в той час, коли Франція та інші члени НАТО розширюють оборонну співпрацю з Токіо, а трансатлантичний альянс стає більш пильним до нарощування Пекіном військової потужності і провокаційної поведінки у Східно-Китайському і Південно-Китайському морях, серед іншого.

Починаючи з минулого року, повітряні сили Японії проводять спільні навчання із залученням винищувачів із Німеччиною та Індією. З наступного тижня вони також проведуть подібні навчання з Італією, а наприкінці серпня - з Австралією.

Раніше повідомлялося, що Макрон почав турне острівними країнами Тихоокеанського регіону.Він розкритикував те, що він назвав “новим імперіалізмом”, прагнучи просувати Францію як силу балансу в регіоні, що має стратегічне значення як для Китаю, так і для США.

Макрон хоче, щоб Париж виступив у ролі сили балансу, але Франція не має дипломатичної чи військової потужності двох наддержав. Тому Макрон поспішає визначити роль Парижа і те, що він може запропонувати маленьким острівним державам.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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