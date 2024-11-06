"Гарріс плаче, а Трамп скаче": з'явились яскраві меми на перші результати виборів у США

Лідер республіканців Дональд Трамп, за попередніми даними, вже переміг Камалу Гарріс, набравши понад 280 голосів з необхідного мінімуму у 270, інформує Апостроф .

У мережі з'явились яскраві меми на тему президентських виборів у США та перемоги республіканців над демократами.

Нагадаємо, у 2016 році Трамп переміг на виборах президента з невеликим відривом, але програв у 2020 році. Після цих виборів він висунув недоведені звинувачення у фальсифікаціях, що завершилося нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.