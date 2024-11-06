"Гарріс плаче, а Трамп скаче": з'явились яскраві меми на перші результати виборів у США

Лідер республіканців Дональд Трамп, за попередніми даними, вже переміг Камалу Гарріс, набравши понад 280 голосів з необхідного мінімуму у 270, інформує Апостроф.

У мережі з'явились яскраві меми на тему президентських виборів у США та перемоги республіканців над демократами.

Нагадаємо, у 2016 році Трамп переміг на виборах президента з невеликим відривом, але програв у 2020 році. Після цих виборів він висунув недоведені звинувачення у фальсифікаціях, що завершилося нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.


Сергій Прилуцький, Апостроф





Интересные новости
Колишній нардеп Онищенко похвалився своїм фото з ТрампомКолишній нардеп Онищенко похвалився своїм фото з Трампом
Північна Корея поставила Росії більше снарядів, ніж Європа Україні, - військовий експертПівнічна Корея поставила Росії більше снарядів, ніж Європа Україні, - військовий експерт
Республіканці вперше за чотири роки отримали більшість у СенатіРеспубліканці вперше за чотири роки отримали більшість у Сенаті
"Гарріс плаче, а Трамп скаче": з'явились яскраві меми на перші результати виборів у США"Гарріс плаче, а Трамп скаче": з'явились яскраві меми на перші результати виборів у США
Росія "випадково" впустила на Бєлгородську область 3 ФАБи за деньРосія "випадково" впустила на Бєлгородську область 3 ФАБи за день
Блок рекламы


Похожие новости
Колишній нардеп Онищенко похвалився своїм фото з ТрампомКолишній нардеп Онищенко похвалився своїм фото з Трампом
Зеленський представив план перемоги ТрампуЗеленський представив план перемоги Трампу
Європа готується до «жорстких рішень»: у ЄС паніка через можливу перемогу Трампа на виборах у СШАЄвропа готується до «жорстких рішень»: у ЄС паніка через можливу перемогу Трампа на виборах у США
Заява Трампа про Камала Харріс спровокувала великий скандал у США: як це позначиться на виборахЗаява Трампа про Камала Харріс спровокувала великий скандал у США: як це позначиться на виборах
У Венесуелі після виборів спалахнули масові протестиУ Венесуелі після виборів спалахнули масові протести
Трамп і Гарріс майже зрівнялися за рівнем підтримки виборцівТрамп і Гарріс майже зрівнялися за рівнем підтримки виборців
Військовий експерт розповів, чи змінять перші 20 F-16 до кінця року ситуацію на фронтіВійськовий експерт розповів, чи змінять перші 20 F-16 до кінця року ситуацію на фронті
У Білому домі допустили зустріч Байдена і Зеленського: перші деталіУ Білому домі допустили зустріч Байдена і Зеленського: перші деталі
У НАТО серйозні проблеми: і це не тільки Путін і ТрампУ НАТО серйозні проблеми: і це не тільки Путін і Трамп
Із росією Трамп, на відміну від Байдена, церемонитися не буде, - Сергій ДацюкІз росією Трамп, на відміну від Байдена, церемонитися не буде, - Сергій Дацюк
Последние новости
Подгружаем последние новости