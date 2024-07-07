У Білому домі допустили зустріч Байдена і Зеленського: перші деталі

У Білому домі кажуть, що працюють над організацією його двосторонньої зустрічі Джо Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це розповів неназваний представник адміністрації президента США на брифінгу, інформує Апостроф.

"І хоча у президента (Джо Байдена – ред.) буде досить щільний графік, враховуючи його зобов'язання як господаря саміту, ми працюємо над тим, щоб організувати кілька двосторонніх зустрічей і зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту, в тому числі з президентом Зеленським", – зазначив американський чиновник.

Представник Білого дому додав, що на полях саміту Байден "проведе захід за участю президента Зеленського і майже двох десятків наших союзників і партнерів".


Катерина Трохимчук, Апостроф





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