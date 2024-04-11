Сербія збирається відмовитися від винищувачів МиГ-29

Їх замінять на французькі Rafale.

Сербія збирається значно оновити обладнання своїх ВПС. Застарілі радянські винищувачі МіГ-29 мають замінити сучасні французькі літаки Dassault Rafale. Про це пишуть аналітики видання Bulgarian Military, інформує ZN.ua.

Сербія збирається відмовитися від винищувачів МиГ-29

Як стало відомо, 9 квітня лідери Франції та Сербії провели переговори, під час яких обговорювали в тому числі й питання закупівлі літаків Rafale у близькому майбутньому.

"Я думаю, що ми досягли деяких конкретних домовленостей щодо купівлі Rafale, тому я очікую на підписання контракту найближчими двома місяцями в присутності президента Франції, що є надзвичайно важливим для нашої країни на багатьох рівнях", — сказав президент Сербії Александр Вучич після зустрічі з французьким колегою.

Аналітики пишуть, що Росія є близьким союзником Сербії та постачальником оборонного арсеналу, тому перехід на французькі винищувачі може стати несподіванкою для Москви. Водночас міжнародні економічні санкції все більш ускладнюють обслуговування такої техніки для Белграда.

"Ці санкції значною мірою сприяють труднощам Белграда в ремонті свої застарілі МіГ-29 і являють собою значний ризик при розгляді питання про придбання нових російських винищувачів у нинішніх умовах", — підкреслюють експерти.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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