Франція збирається отримати новітні дрони-камікадзе
Вони мають бути оснащені протитанковою боєголовкою.
Французьке Агентство оборонних інновацій оголосило про початок конкурсу на розробку проекту нового баражуючого дрону. Про це повідомляє офіційний сайт оборонної компанії
Оголошений конкурс "LARINAE" спрямований на забезпечення французької армії ударним баражуючим боєприпасом, оснащеним протитанковою боєголовкою.
16 червня 2023 року компанії Nexter Arrowtech, EOS Technologie і TRAAK підписали спільний контракт з AID на розробку у Франції дистанційно керованого баражуючого безпілотника середньої дальності. Згідно з підписаним контрактом, демонстратор технологій має бути представлений вже наприкінці 2024 року.
Nexter та його партнери пропонують продукт, якого наразі немає у французькому військовому арсеналі. Цей дистанційно керований боєприпас матиме радіус дії не менше 80 км і автономність три години.
Безпілотник отримає можливість багаторазового використання з можливістю повернення у випадку, якщо він не атакував ціль. Він матиме систему вертикального зльоту і посадки (VTOL).