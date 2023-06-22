Франція збирається отримати новітні дрони-камікадзе

Вони мають бути оснащені протитанковою боєголовкою.

Французьке Агентство оборонних інновацій оголосило про початок конкурсу на розробку проекту нового баражуючого дрону. Про це повідомляє офіційний сайт оборонної компанії KNDS , інформує ZN.ua .

© AeroVironment Inc

Оголошений конкурс "LARINAE" спрямований на забезпечення французької армії ударним баражуючим боєприпасом, оснащеним протитанковою боєголовкою.

16 червня 2023 року компанії Nexter Arrowtech, EOS Technologie і TRAAK підписали спільний контракт з AID на розробку у Франції дистанційно керованого баражуючого безпілотника середньої дальності. Згідно з підписаним контрактом, демонстратор технологій має бути представлений вже наприкінці 2024 року.

Nexter та його партнери пропонують продукт, якого наразі немає у французькому військовому арсеналі. Цей дистанційно керований боєприпас матиме радіус дії не менше 80 км і автономність три години.

Безпілотник отримає можливість багаторазового використання з можливістю повернення у випадку, якщо він не атакував ціль. Він матиме систему вертикального зльоту і посадки (VTOL).