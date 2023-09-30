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2023-09-30
Дрони-камікадзе під час атаки рухались складними маршрутами — Гуменюк
Іранські БПЛА намагалися обійти системи ППО.
Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в
"Знов були спрямовані за непростими маршрутами, у тому числі, маневруючи, намагалися обійти системи ППО для того, щоб увійти не тільки у південні, а у й центральні регіони України. Атака була досить потужною”, - наголосила речниця.
Гуменюк зазначила, що пріоритетом російських військ залишається Подунав’я.
“Це припортова інфраструктура відповідного напрямку, який не дає спокою росіянам за "зерновою ініціативою”, - додала вона.
Анна Конюченко, ZN.ua