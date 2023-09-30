Дрони-камікадзе під час атаки рухались складними маршрутами — Гуменюк

Іранські БПЛА намагалися обійти системи ППО.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що в ніч на суботу, 30 вересня, російські війська випускали іранські дрони-камікадзе зі східного узбережжя Азовського моря, і з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму, інформує ZN.ua .

"Знов були спрямовані за непростими маршрутами, у тому числі, маневруючи, намагалися обійти системи ППО для того, щоб увійти не тільки у південні, а у й центральні регіони України. Атака була досить потужною”, - наголосила речниця.

Гуменюк зазначила, що пріоритетом російських військ залишається Подунав’я.

“Це припортова інфраструктура відповідного напрямку, який не дає спокою росіянам за "зерновою ініціативою”, - додала вона.