Дуда звернувся до Лукашенка: Припиніть гібридні атаки на кордоні Євросоюзу

За словами польського лідера, у Варшави є відеодокази того, що участь в них брали білоруські офіцери та службовці.

Якщо диктатор Аляксандр Лукашенка дійсно хоче покращити відносини, то Білорусь повинна припинити гібридні атаки на кордоні Польщі, заявив президент Анджей Дуда. Як зазначає "Польське радіо" , він мав на увазі сотні мігрантів, яких Мінськ протягом останніх місяців намагається переправити до Польщі, інформує ZN.ua .

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"Це не є жодним секретом, оскільки ми маємо відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо це гібридною атакою. Тому що не хто інший, як представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону", - заявив Дуда під час сьогоднішньої зустрічі з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом.

Президент нагадав, що кордон між Польщею та Білоруссю - це кордон ЄС.