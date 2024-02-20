Посол у Польщі прокоментував новий інцидент з висипанням українського зерна на кордоні

За його словами, висипане зерно, яке не належить польським фермерам, є "красномовною демонстрацією неповаги до праці аграріїв, неповаги до себе та інших людей, є моральною поразкою і порушенням закону".

Посол у Польщі прокоментував новий інцидент з висипанням українського зерна на кордоні
© Укрзалізниця/Telegram

Посол України в Польщі Василь Зварич відреагував на інцидент з висипаним українським зерном на польському кордоні. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Розсипане польськими протестувальниками в Медиці зерно кукурудзи з вагонів, які мали прослідувати транзитом через Польщу - це чергове правопорушення, за яке мають відповідати перед законом. Вдячні польській поліції, яка рішуче відтіснила протестувальників від залізниці і змогла запобігти подальшим безчинствам", – зазначив дипломат.

Зварич переконаний, що висипане зерно, яке не належить польським фермерам, є “красномовною демонстрацією неповаги до праці аграріїв, неповаги до себе та інших людей, є моральною поразкою і порушенням закону”.

За його словами, українська сторона рішуче засуджує такі дії протестувальників.

"Такі дії не гідні польського суспільства, яке продемонструвало і далі демонструє солідарність із Україною. З Україною, яка також захищає Польщу та всю Європу від російського зла. Адже поки українські воїни стримують агресора на полі бою, жертвуючи своїм життям, польський фермер має змогу вільно і в безпеці обробляти свої поля, не наражаючись на міни і ракетні обстріли. Крім того, не забуваймо, що той же польський фермер радо користується працею рук українців, які тяжко працюють на польській землі, щоб польський фермер міг отримувати прибутки зі свого бізнесу та ще й дотації з Євросоюзу", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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