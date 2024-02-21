Дуда заявив, хто винен в блокаді українського кордону поляками

Польський президент каже, що влада захищатиме протести своїх громадян.

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Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що конфлікт на польсько-українському кордоні буде вирішений шляхом тристоронніх перемовин - між Україною з одного боку, та Польщею і польськими фермерами - з іншого боку. Про це президент Польщі розповів в інтерв'ю "Українському радіо", інформує ZN.ua .

Водночас Дуда зауважив, що влада захищатиме протест поляків, якщо він законний. Він підкреслив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не рішенням польського уряду.

"У нас були певний час тому протести водіїв, профспілок, також асоціації водіїв вантажівок. І цей протест був зупинений саме в результаті переговорів з владою, в результаті домовленостей, які були досягнуті, можна сказати, в тристоронній формулі Польща - Україна - водії. Сподіваюся, що таким же чином можна буде вирішити і це питання мирним шляхом, шляхом переговорів", — зазначив він.

Президент Дуда додав, що проблема з українським продовольством почалася через російську агресію проти України.

"Тому що давайте пам'ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі. Проблема в тому, що Росія напала на Україну", — сказав він.

Нагадає, у відеозверненні 19 лютого президент Володимир Зеленський прокоментував блокаду на польському кордоні. Він зазначив, що проблема не в зерні, а це політичне рішення. І назвав цю ситуацію ерозією в стосунках з Польщею.