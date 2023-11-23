У ДПСУ спростували фейк від “військового ЗСУ” про мінування кордону з Угорщиною

У соцмережах публікують відповідне відео з неправдивою інформацією.

У мережі стали поширювати відео, де людина у військовій формі з закритим обличчям, яка називає себе військовим Збройних Сил України, каже, нібито отримала наказ про мінування територій поблизу кордону з Угорщиною. Це повідомлення є фейковим, попередила Державна прикордонна служба України в Telegram у співпраці з Центром протидії дезінформації, інформує ZN.ua .

Фото ілюстративне © Операція Об'єднаних сил / Facebook

“На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ. Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком!” – наголосили в ДПСУ.

Прикордонники закликали людей не поширювати неправдиві дані та свідомо аналізувати інформацію.