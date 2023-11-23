У ДПСУ спростували фейк від “військового ЗСУ” про мінування кордону з Угорщиною

У соцмережах публікують відповідне відео з неправдивою інформацією.

У мережі стали поширювати відео, де людина у військовій формі з закритим обличчям, яка називає себе військовим Збройних Сил України, каже, нібито отримала наказ про мінування територій поблизу кордону з Угорщиною. Це повідомлення є фейковим, попередила Державна прикордонна служба України в Telegram у співпраці з Центром протидії дезінформації, інформує ZN.ua.

У ДПСУ спростували фейк від “військового ЗСУ” про мінування кордону з Угорщиною
Фото ілюстративне
© Операція Об'єднаних сил / Facebook

“На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ. Інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є фейком!” – наголосили в ДПСУ.

Прикордонники закликали людей не поширювати неправдиві дані та свідомо аналізувати інформацію.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Франція успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракетуФранція успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету
Через смерть водія Україна звернулася з офіційною нотою до Польщі - посолЧерез смерть водія Україна звернулася з офіційною нотою до Польщі - посол
Страйк на кордоні з Польщею: в Мінінфраструктури розповіли, хто та коли може вирішити проблемуСтрайк на кордоні з Польщею: в Мінінфраструктури розповіли, хто та коли може вирішити проблему
Латвійський парламент рекомендував розпочати переговори про вступ України до ЄСЛатвійський парламент рекомендував розпочати переговори про вступ України до ЄС
Орбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у НідерландахОрбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у Нідерландах
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни видаватимуть фейкові документи для розкрадання корисних копалин на Донеччині – ЦНСРосіяни видаватимуть фейкові документи для розкрадання корисних копалин на Донеччині – ЦНС
«Треба бути уважними до заяв Білорусі»: ДПСУ про нібито перетин кордону РБ польським гелікоптером«Треба бути уважними до заяв Білорусі»: ДПСУ про нібито перетин кордону РБ польським гелікоптером
Бійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списалаБійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списала
Неподалік українського кордону в Польщі збудують ремонтно-логістичний центр НАТО – The Globe and MailНеподалік українського кордону в Польщі збудують ремонтно-логістичний центр НАТО – The Globe and Mail
«Кожен пройдений кілометр – це години чи дні»: Як наші воїни просуваються вперед через замінування місцевості«Кожен пройдений кілометр – це години чи дні»: Як наші воїни просуваються вперед через замінування місцевості
Польща створить новий військовий підрозділ біля кордону з БілорусієюПольща створить новий військовий підрозділ біля кордону з Білорусією
Для повного розмінування України потрібно 757 років — WPДля повного розмінування України потрібно 757 років — WP
Україна отримала від союзників менше 15% обладнання, яке потрібне для розмінування — WPУкраїна отримала від союзників менше 15% обладнання, яке потрібне для розмінування — WP
Росіяни почали активніше «плодити» фейки з українськими військовополоненими – СтратКом ЗСУРосіяни почали активніше «плодити» фейки з українськими військовополоненими – СтратКом ЗСУ
Польща створює нову дивізію, яка буде розміщуватися поблизу білоруського кордонуПольща створює нову дивізію, яка буде розміщуватися поблизу білоруського кордону
Последние новости
Подгружаем последние новости