Для повного розмінування України потрібно 757 років — WP

Близько 174 тисич квадратних кілометрів території України потребують цієї процедури.

Вибухонебезпечні предмети забруднили територію країни розміром приблизно з Флориду чи Уругвай. На розмінування знадобляться десятки років та мільярди доларів. Про це повідомляє видання The Washington Post, інформує ZN.ua.

Для повного розмінування України потрібно 757 років — WP
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Фахівці зазначають, що близько 174 тис. кв. км території України потребують розмінування через залишки вибухонебезпечних предметів від російських окупаційних військ. Територія України стала найбільше замінованою у світі, випередивши Афганістан і Сирію. Найбільше мінування стосується Харківської та Херсонської областей.

Нині Україна намагається протидіяти мінній загрозі за допомогою близько 500 команд з розмінування, в яких залучені до 5 тисяч військових інженерів та саперів. Хоча бойові дії, що тривають, унеможливлюють точні дослідження. Однак, за поточними темпами роботи, для очищення замінованої території знадобиться понад сім століть.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022-го року до липня 2023-го Організація Об’єднаних Націй зафіксувала 298 загиблих серед цивільного населення від вибухонебезпечних предметів, 22 з них – діти.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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