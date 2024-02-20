Київському блогеру, учаснику медведчуківського пулу, який готував фейки для кремлівських ЗМІ, повідомили про підозру

За інформацією депутата, мова йде про блогера Дмитра Корнійчука, який був одним з облич каналів "112 Україна", "НАШ" та "NewsOne".

© СБУ

Правоохоронці зібрали доказову базу на київського блогера, який позиціонував себе як "політексперт" і поширював фейки про війну в Україні, повідомляє Служба безпеки України, інформує ZN.ua .

Зловмисник заперечував збройну агресію Росії і намагався дискредитувати командування Сил оборони. Також він розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні і так намагався кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави.

Для "розгону" фейків псевдоексперт використовував власний ютуб-канал і сторінки в популярних соцмережах. Дописи та відеокоментарі блогера активно підхоплювали основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановочні сюжети і провокаційні публікації. Загальна аудиторія цих медіа-майданчиків становила понад пів мільйона користувачів.

Крім того пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал "Звєзда", що належить міноборони РФ .

За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення Росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука. Там він нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої обстановки в Україні та зовнішнього курсу нашої держави. А за інформацією народного депутата Сергія Лещенка, який посилається на джерела в правоохоронних органах, йдеться про учасника медведчуківського пулу блогера Дмитра Корнійчука, який був одним з облич каналів "112 Україна", "НАШ" та "NewsOne".

Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери і мобільні телефони із доказами його підривної діяльності.