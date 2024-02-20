Київському блогеру, учаснику медведчуківського пулу, який готував фейки для кремлівських ЗМІ, повідомили про підозру

За інформацією депутата, мова йде про блогера Дмитра Корнійчука, який був одним з облич каналів "112 Україна", "НАШ" та "NewsOne".

Київському блогеру, учаснику медведчуківського пулу, який готував фейки для кремлівських ЗМІ, повідомили про підозру
© СБУ

Правоохоронці зібрали доказову базу на київського блогера, який позиціонував себе як "політексперт" і поширював фейки про війну в Україні, повідомляє Служба безпеки України, інформує ZN.ua.

Зловмисник заперечував збройну агресію Росії і намагався дискредитувати командування Сил оборони. Також він розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні і так намагався кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави.

Для "розгону" фейків псевдоексперт використовував власний ютуб-канал і сторінки в популярних соцмережах. Дописи та відеокоментарі блогера активно підхоплювали основні російські телеканали та інтернет-видання, які створювали на їхній основі постановочні сюжети і провокаційні публікації. Загальна аудиторія цих медіа-майданчиків становила понад пів мільйона користувачів.

Крім того пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал "Звєзда", що належить міноборони РФ.

За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення Росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука. Там він нав’язував аудиторії прокремлівські наративи щодо внутрішньої обстановки в Україні та зовнішнього курсу нашої держави. А за інформацією народного депутата Сергія Лещенка, який посилається на джерела в правоохоронних органах, йдеться про учасника медведчуківського пулу блогера Дмитра Корнійчука, який був одним з облич каналів "112 Україна", "НАШ" та "NewsOne".

Під час обшуків у помешканні проросійського блогера виявлено комп’ютери і мобільні телефони із доказами його підривної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.


Ірина Мамчур, ZN.ua





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