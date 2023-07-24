«Кожен пройдений кілометр – це години чи дні»: Як наші воїни просуваються вперед через замінування місцевості

Після важкого просування не відпочинок, а новий бій.

Просування Сил оборони вперед відбувається через замінування територій. Сапери окремої бригади ТрО Дніпра показали реальну швидкість українських військ, з якою вони рухаються у «новій» лісосмузі. Відео опублікував СтратКом ЗСУ, інформує ZN.ua.

«Кожен пройдений кілометр – це години чи дні»: Як наші воїни просуваються вперед через замінування місцевості
© ДСНС України

«Кожен пройдений кілометр – це години, або навіть дні важкої роботи, після якої не відпочинок і відновлення, а новий бойовий вихід», – зазначили у СтратКомі.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський також пояснив, що просування Сил оборони відбувається повільно через велику кількість мін та перешкод, які за собою лишають російські окупанти. Він пояснив, що росіяни облаштували величезні, ретельно засіяні мінні поля. Це не лише ускладнювало пересування, але й перетворювало українську техніку для розмінування на мішені для російських атак, наголошується воєначальник. Що ж стосується ручного розмінування, то цей процес є трудомістким і небезпечним.





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