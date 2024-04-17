Росія виводить війська з Карабаху через Дагестан

Азербайджан не коментує цей крок Кремля

З території Карабаху, який є частиною визнаною міжнародною спільнотою частиною Азербайджану, почався вивід російських військ. Про це повідомляє азербайджанське інформаційне агентство “Азері-Пресс”, інформує ZN.ua .

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Перші підрозділи залишили територію албанського храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Монастир Худаванг тепер охороняється азербайджанською поліцією.

Росія підтвердила вивід свого підрозділу з Карабаху, водночас офіційні джерела Азербайджану поки що нічого не повідомляють про відповідні дії Росії.

Вірменські ЗМІ пишуть, що виведення контингенту здійснювалося через Дагестан, підконтрольний РФ , повідомляє азербайджанське медіа Мейдан.TV

Війська Російської Федерації розташовані були на території Карабаху з листопада 2020 року, коли Азербайджан завдяки військовій операції здійснив фактичне приєднання раніше окупованих Вірменією територій Карабаху. До вересня 2023 року значну частину так званого “Нагірного Карабаху” контролювала невизнана міжнародною спільнотою так звана “Нагірно-Карабаська Республіка”, створена внаслідок агресії Вірменії та самопроголошення відповідної квазіреспубліки.

Після успішної для Азербайджану Другої карабахської війни, 28 вересня 2023 року, “Нагірно-Карабаська Республіка” оголосила про припинення свого існування. В окремих районах Карабаху продовжували залишатись “миротворчі” підрозділи російських військ. Водночас Азербайджан неодноразово ставив під сумнів необхідність перебування військ РФ на своїй території внаслідок повного контролю та відсутності нестабільності в регіоні.

Раніше одним з найбільш публічних дій Азербайджану після відновлення контролю над Карабахом стала трансляція по азербайджанському державному телебаченню демонтажу будівлі, де розташовувався сепаратистський етнічний вірменський “парламент Карабаху”.

Демонтаж у прямому ефірі демонстративно підкреслив відновлення контролю Азербайджану після того, як його війська відвоювали Карабах і понад 100 тисяч етнічних вірмен змушені були виїхати звідти.