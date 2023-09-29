Росіяни видаватимуть фейкові документи для розкрадання корисних копалин на Донеччині – ЦНС

Грабуванням керує російське міністерство природи.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області російські загарбники готуються роздавати «ліцензії» на видобуток корисних копалин, інформує ZN.ua.

Росіяни видаватимуть фейкові документи для розкрадання корисних копалин на Донеччині – ЦНС
© xtrekx / depositphotos

У списку корисних копалин, на видобуток яких окупаційна адміністрація хоче надати дозвіл, опинилися глина, вапняк, пісок та інше, зазначив Центр національного спротиву.

«Усі подібні «ліцензії» не мають юридичної сили й покликані лише створити ілюзію легітимації пограбування регіону, яке й так відбувається. Після деокупації захоплених регіонів України кожен причетний до видачі фейкових документів, а також ті, хто займаються грабунком безпосередньо, понесуть відповідальність за злочини перед українським народом», - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що раніше перелік корисних копалин на розграбування створили на ТОТ Запорізької області. Курує проєкт розкрадання українських надр російське міністерство природи.


Володимир Дедей, ZN.ua





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