Росіяни видаватимуть фейкові документи для розкрадання корисних копалин на Донеччині – ЦНС

Грабуванням керує російське міністерство природи.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області російські загарбники готуються роздавати «ліцензії» на видобуток корисних копалин, інформує ZN.ua .

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У списку корисних копалин, на видобуток яких окупаційна адміністрація хоче надати дозвіл, опинилися глина, вапняк, пісок та інше, зазначив Центр національного спротиву.

«Усі подібні «ліцензії» не мають юридичної сили й покликані лише створити ілюзію легітимації пограбування регіону, яке й так відбувається. Після деокупації захоплених регіонів України кожен причетний до видачі фейкових документів, а також ті, хто займаються грабунком безпосередньо, понесуть відповідальність за злочини перед українським народом», - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що раніше перелік корисних копалин на розграбування створили на ТОТ Запорізької області. Курує проєкт розкрадання українських надр російське міністерство природи.