Неподалік українського кордону в Польщі збудують ремонтно-логістичний центр НАТО – The Globe and Mail

Об’єкт, зокрема, використовуватимуть для ремонту техніки з України.

На околиці польського міста Жешув, яке розташоване на відстані менше 100 кілометрів від кордону з Україною та активно надає інфраструктуру для постачання західної техніки для ЗСУ під час повномасштабної війни, мають намір збудувати ремонтно-логістичний центр НАТО, пише The Globe and Mail, інформує ZN.ua.

Неподалік українського кордону в Польщі збудують ремонтно-логістичний центр НАТО – The Globe and Mail
Фото ілюстративне
© Окрема мотопіхотна Маріупольська бригада/facebook

Напередодні про ймовірні плани створення нової "бази" Північноатлантичного Альянсу говорив мер міста Конрад Фійолек. За його словами, американські, британські та канадські військові постійно перебуватимуть на об’єкті.

Неназвані канадські та польські офіційні представники, безпосередньо знайомі з питанням, підтвердили наявність планів щодо будівництва The Globe and Mail. Однак, вони уточнили, що це скоріш буде ремонтний і логістичний центр, ніж масштабна військова база

"Ми збираємося створити центр з технічного обслуговування у партнерстві зі США та Великою Британією. Не маємо наміру мати велику канадську присутність", — сказав посадовець із Канади та додав, що основна роль об'єкта полягатиме в ремонті українських танків та іншої бронетехніки.

За словами співрозмовника видання, Фійолек перебільшив з масштабністю майбутнього центру в питанні кількості осіб на ньому. У Жешуві не планують довгостроково розміщати канадських військових з їхніми сім’ями.

На запит The Globe and Mail у медіа офісі НАТО відповіли: "Ми суттєво зміцнюємо стримування та оборону для всіх членів Альянсу, підвищуємо нашу стійкість проти російського насилля та підтримуємо наших партнерів у протидії зловмисному втручанню та агресії".


Максим Царук, ZN.ua





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