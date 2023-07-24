Польща створить новий військовий підрозділ біля кордону з Білорусією

Новий саперний батальйон з'явиться у Августові до кінця року.

До кінця року в польському Августові, на кордоні з Білорусією, буде створено нову військову частину. Про це анонсував міністр оборони Маріуш Блащак, інформує ZN.ua .

© Міністерство оборони Польщі / Facebook

За його словами, новим підрозділом буде саперний батальйон, який увійде до складу 15-ї Гіжицької механізованої бригади, яка, у свою чергу, входить до складу 16-ї Поморської механізованої дивізії, повідомляє " Польське радіо ".

Основним завданням нового саперного батальйону стане зміцнення східної стіни та забезпечення так званого Сувальського перешийка через географічні умови, рельєф місцевості та стратегічне розташування шляхів сполучення.

Очільник Міністерства національної оборони також згадав 1-й Креховецький уланський полк ім. полковник Болеслав Мосціцький. Це був один із найвидатніших полків польської кавалерії, який прославився боями проти більшовиків та під час Другої світової війни проти німців. Він перебував у Августові після відновлення незалежності у 1921-1939 роках. Після 1945 року солдати брали активну участь в антикомуністичному підпіллі.