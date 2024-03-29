Пентагон продовжує співпрацювати з Конгресом щодо українського питання — генерал Райдер
До процесу долучений в тому числі й очільник американського Міноборони Остін.
Речник Пентагону генерал Патрік Райдер зауважив, що його відомство і далі докладає зусиль, аби домогтися від Конгресу, а саме від Палати представників, "зеленого світла" у питанні продовження військової допомоги Україні. Під час
За словами Райдера, Пентагон зайнявся цим питанням, адже важливим з багатьох причин є ухвалення запиту на потреби національної безпеки. Однією з них є підтримка України у її боротьбі з російською агресією.
Питання продовження військової допомоги Україні у Конгресі зараз гальмує Палата представників, адже Сенат вже сказав своє слово. Спікер Майк Джонсон пообіцяв поставити республіканський законопроєкт (а не сенатський) на голосування лише "після Великодня". Оскільки у США він припадає на 31 березня, а у роботі Палати представників ще й оголошена двотижнева перерва, то голосування відбудеться не раніше 9 квітня.