Пентагон продовжує співпрацювати з Конгресом щодо українського питання — генерал Райдер

До процесу долучений в тому числі й очільник американського Міноборони Остін.

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Речник Пентагону генерал Патрік Райдер зауважив, що його відомство і далі докладає зусиль, аби домогтися від Конгресу, а саме від Палати представників, "зеленого світла" у питанні продовження військової допомоги Україні. Під час останнього брифінгу він зауважив, що Міноборони разом з Ллойдом Остіном продовжують "взаємодіяти й працювати "з законодавцями, інформує ZN.ua .

За словами Райдера, Пентагон зайнявся цим питанням, адже важливим з багатьох причин є ухвалення запиту на потреби національної безпеки. Однією з них є підтримка України у її боротьбі з російською агресією.