Пентагон продовжує співпрацювати з Конгресом щодо українського питання — генерал Райдер

До процесу долучений в тому числі й очільник американського Міноборони Остін.

Пентагон продовжує співпрацювати з Конгресом щодо українського питання — генерал Райдер
© Getty Images

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер зауважив, що його відомство і далі докладає зусиль, аби домогтися від Конгресу, а саме від Палати представників, "зеленого світла" у питанні продовження військової допомоги Україні. Під час останнього брифінгу він зауважив, що Міноборони разом з Ллойдом Остіном продовжують "взаємодіяти й працювати "з законодавцями, інформує ZN.ua.

За словами Райдера, Пентагон зайнявся цим питанням, адже важливим з багатьох причин є ухвалення запиту на потреби національної безпеки. Однією з них є підтримка України у її боротьбі з російською агресією.

Питання продовження військової допомоги Україні у Конгресі зараз гальмує Палата представників, адже Сенат вже сказав своє слово. Спікер Майк Джонсон пообіцяв поставити республіканський законопроєкт (а не сенатський) на голосування лише "після Великодня". Оскільки у США він припадає на 31 березня, а у роботі Палати представників ще й оголошена двотижнева перерва, то голосування відбудеться не раніше 9 квітня.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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