Під час атаки Одеської області дрони-камікадзе впали на територію Румунії

У МЗС закликали партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами ППО.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що за інформацією ДПСУ, в ніч на 4 вересня під час атаки Ізмаїльського порту російські БПЛА впали та здетонували на території Румунії, інформує ZN.ua .

"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО", - наголосив Ніколенко в Facebook.

У МЗС закликали партнеріприскорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, бойовою авіацією, які посилять захист української інфраструктури та суміжних держав.