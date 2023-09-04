Під час атаки Одеської області дрони-камікадзе впали на територію Румунії

У МЗС закликали партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами ППО.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що за інформацією ДПСУ, в ніч на 4 вересня під час атаки Ізмаїльського порту російські БПЛА впали та здетонували на території Румунії, інформує ZN.ua.

"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО", - наголосив Ніколенко в Facebook.

У МЗС закликали партнеріприскорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, бойовою авіацією, які посилять захист української інфраструктури та суміжних держав.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії ПавелМи не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел
Бійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списалаБійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списала
У Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити ПутінаУ Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити Путіна
У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
Канада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посолКанада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посол
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба заявив, що в України є фотодокази падіння російських БпЛА в Румунії. Бухарест заперечує інцидентКулеба заявив, що в України є фотодокази падіння російських БпЛА в Румунії. Бухарест заперечує інцидент
Російські війська підриваються на своїх же пастках у Херсонській області — ГуменюкРосійські війська підриваються на своїх же пастках у Херсонській області — Гуменюк
Росіяни використовують мешканців села у Запорізькій області як живий щит для військових бурятів – ГенштабРосіяни використовують мешканців села у Запорізькій області як живий щит для військових бурятів – Генштаб
Дуда звернувся до Лукашенка: Припиніть гібридні атаки на кордоні ЄвросоюзуДуда звернувся до Лукашенка: Припиніть гібридні атаки на кордоні Євросоюзу
Ракетний удар РФ по Львівській області: пошкоджено близько 120 будинківРакетний удар РФ по Львівській області: пошкоджено близько 120 будинків
Молдова вислала 45 російських дипломатів. Вони вже покинули територію країниМолдова вислала 45 російських дипломатів. Вони вже покинули територію країни
На ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНСНа ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНС
"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ
СБУ затримала у Миколаєві жінку, яка допомагала коригувати ворожі удари по областіСБУ затримала у Миколаєві жінку, яка допомагала коригувати ворожі удари по області
Уночі була спроба ДРГ проникнути на територію України з півночіУночі була спроба ДРГ проникнути на територію України з півночі
Последние новости
Подгружаем последние новости